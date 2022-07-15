Їхали забороненою дорогою з позначкою "міни": на Сумщині підірвалось авто з двома цивільними

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"Сьогодні зранку, між селами Басівка і Юнаківка, авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні. Один чоловік загинув на місці, інший - з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні", - йдеться у повідомленні.

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За даними Живицького, на даний час з'ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою "міни".

"Більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції. Але якщо ви бачите позначку "міни" або "територія замінована" - не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт. Також не варто знімати і забирати такі таблички з будь-яких причин", - резюмував голова ОВА.

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