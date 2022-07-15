Ехали запрещенной дорогой с отметкой "мины": в Сумской области подорвался автомобиль с двумя гражданскими

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"Сегодня утром, между селами Басовка и Юнаковка, автомобиль с двумя гражданскими людьми подорвался на мине. Один мужчина погиб на месте, другой - с тяжелыми травмами, переломами и ожогами находится в больнице", - говорится в сообщении.

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По данным Живицкого, в настоящее время выясняются причины, по которым мужчины решили свернуть с проездного пути, движение по которому было разрешено, и ехали запрещенной дорогой с отметкой "мины".

"Большинство территории Сумщины сейчас обследовано и разминировано взрывотехниками ГСЧС и полиции. Но если вы видите отметку "мины" или "территория заминирована" - не стоит испытывать судьбу и проверять этот факт. Также не стоит снимать и забирать такие таблички по какой либо причине", - резюмировал глава ОВА.

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