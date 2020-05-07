Євросоюз передав захисні медзасоби для українських прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Консультативна місія ЄС передала захисні рукавички та дезінфікуючі засоби Державній прикордонній службі України. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.
"Сьогодні Консультативна місія ЄС передала захисні рукавички та дезінфікуючі засоби Державній прикордонній службі України. "Це лише перша частина пакету підтримки", - зазначили у місії EUAM", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час охорони державного кордону та, зокрема, при здійсненні процедур оформлення осіб, які перетинають кордон, прикордонники постійно контактують з громадянами, що підвищує ризик зараження коронавірусом. Тому, наразі така допомога вкрай необхідна охоронцям кордону.
"Дотримання запобіжних заходів та використання наданих засобів допоможе швидше перемогти цю недугу. Отримані захисні засоби будуть розподілені між персоналом, якому частіше доводиться їх використовувати у повсякденній діяльності. Дякуємо представникам Консультативної місії ЄС в Україні за підтримку!", - резюмували у ДПСУ.
Як повідомлялося раніше в УНН, Євросоюз надасть 30 млн євро допомоги для вразливих регіонів України.