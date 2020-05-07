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Евросоюз передал защитные медсредства для украинских пограничников

Киев • УНН

 • 12799 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Консультативная миссия ЕС передала защитные перчатки и дезинфицирующие средства Государственной пограничной службе Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Евросоюз передал защитные медсредства для украинских пограничников

"Сегодня Консультативная миссия ЕС передала защитные перчатки и дезинфицирующие средства Государственной пограничной службе Украины. "Это только первая часть пакета поддержки", - отметили в миссии EUAM", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время охраны государственной границы и, в частности, при осуществлении процедур оформления лиц, пересекающих границу, пограничники постоянно контактируют с гражданами, что повышает риск заражения коронавирусом. Поэтому, пока такая помощь крайне необходима охранникам границы.

"Соблюдение мер и использование предоставленных средств поможет быстрее победить этот недуг. Полученные защитные средства будут распределены между персоналом, которому чаще приходится их использовать в повседневной деятельности. Спасибо представителям Консультативного миссии ЕС в Украине за поддержку!", - резюмировали в ГПСУ.

Как сообщалось ранее в УНН, Евросоюз предоставит 30 млн евро помощи для уязвимых регионов Украины.

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