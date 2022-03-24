Євросоюз має знайти спосіб обійти вимогу росії платити за газ у рублях - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Європейському Союзу потрібно знайти спосіб не платити за російський газ у рублях, інакше ЄС фактично субсидуватиме війну та злочини росії. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню El Pais, пише УНН.
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"Росія дає відсіч на економічному фронті, на фінансовому фронті і намагається поставити ЄС у скрутне становище, особливо своїм недавнім рішенням запровадити рублеві платежі за газ та нафту. Якщо європейські країни приймуть це, вони субсидуватимуть війну та злочини росії. Вони мають знайти спосіб уникнути цієї пастки", - сказав міністр.
Деталі
Голова української дипломатії зазначив також, що ЄС уже ухвалив кілька раундів справді болючих для росії санкцій, проте пізніше застопорився.
"В останні 10 днів я помітив деяке уповільнення процесу ухвалення рішень. У Європі здається, що їм все важче домовитись про нові санкції. Це дуже дратує, бо помиляються ті, хто думає, що зробив достатньо. Ми цінуємо все, що було зроблено, але ще належить зробити. Небо це межа", - додав він.
Доповнення
Напередодні російський президент володимир путін доручив приймати оплату за російський природний газ, що поставляється в Європу, у рублях.
Згодом Кулеба роз'яснив країнам ЄС, що означає платити путіну рублями за нафту і газ.