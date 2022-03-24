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Евросоюз должен найти способ обойти требование россии платить за газ в рублях - Кулеба

Киев • УНН

 • 116131 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Европейскому Союзу нужно найти способ не платить за российский газ в рублях, иначе ЕС фактически будет субсидировать войну и преступления россии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию El Pais, пишет УНН.

Евросоюз должен найти способ обойти требование россии платить за газ в рублях - Кулеба

Цитата

"Россия дает отпор на экономическом фронте, на финансовом фронте и пытается поставить ЕС в затруднительное положение, особенно своим недавним решением ввести рублевые платежи за газ и нефть. Если европейские страны примут это, они будут субсидировать войну и преступления россии. Они должны найти способ избежать этой ловушки", - сказал министр.

Детали

Глава украинской дипломатии отметил также, что ЕС уже принял несколько раундов действительно болезненных для россии санкций, однако позже застопорился.

"В последние 10 дней я заметил некоторое замедление процесса принятия решений. В Европе кажется, что им все труднее договориться о новых санкциях. Это очень раздражает, потому что ошибаются те, кто думает, что сделал достаточно. Мы ценим все, что было сделано, но еще предстоит сделать. Небо это предел", - добавил он.

Дополнение

Накануне российский президент владимир путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в Европу, в рублях.

Позже Кулеба разъяснил странам ЕС, что значит платить путину рублями за нефть и газ.

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