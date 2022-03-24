Евросоюз должен найти способ обойти требование россии платить за газ в рублях - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Европейскому Союзу нужно найти способ не платить за российский газ в рублях, иначе ЕС фактически будет субсидировать войну и преступления россии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию El Pais, пишет УНН.
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"Россия дает отпор на экономическом фронте, на финансовом фронте и пытается поставить ЕС в затруднительное положение, особенно своим недавним решением ввести рублевые платежи за газ и нефть. Если европейские страны примут это, они будут субсидировать войну и преступления россии. Они должны найти способ избежать этой ловушки", - сказал министр.
Детали
Глава украинской дипломатии отметил также, что ЕС уже принял несколько раундов действительно болезненных для россии санкций, однако позже застопорился.
"В последние 10 дней я заметил некоторое замедление процесса принятия решений. В Европе кажется, что им все труднее договориться о новых санкциях. Это очень раздражает, потому что ошибаются те, кто думает, что сделал достаточно. Мы ценим все, что было сделано, но еще предстоит сделать. Небо это предел", - добавил он.
Дополнение
Накануне российский президент владимир путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в Европу, в рублях.
Позже Кулеба разъяснил странам ЕС, что значит платить путину рублями за нефть и газ.