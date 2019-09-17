Європейський парламент дав "зелене світло" Крістін Лагард
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У вівторок Європейський парламент схвалив кандидатуру колишнього директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард на пост наступного президента Європейського центрбанк. Про це йдеться в заяві на сайті ЄП, передає УНН.
Так, в ході таємного голосування члени Європарламенту проголосувало, і з результатом “за” 394, 206 “проти” і 49 утрималися рекомендували Лагард на пост глави ЄЦБ.
Відзначається, що рекомендація Європарламенту носить необов’язковий характер, і остаточне рішення має ухвалити Європейська рада. Якщо він підтримає Лагард, вона замінить нинішнього президента ЄЦБ Маріо Драгі 1 листопада.
Кандидатура пані Лагард тепер буде включена до порядку денного жовтневого саміту Ради Європи.
Як повідомляв УНН, представники країн Європейського союзу раніше вибрали в якості єдиного кандидата на пост нового директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду представника Болгарії Крісталіну Георгієву.
Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду 26 липня оголосила про початок процесу підбору нового директора-розпорядника організації замість Крістін Лагард, яка 2 липня подала у відставку у зв’язку з висуненням її кандидатури на пост керівника Європейського центрального банку (ЄЦБ).