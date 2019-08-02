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ЄС висунув кандидатом на пост глави МВФ Крісталіну Георгієву

ЄС висунув кандидатом на пост глави МВФ Крісталіну Георгієву

Київ • УНН

 • 13592 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Представники країн Європейського союзу вибрали в п'ятницю єдиного кандидата на пост нового директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду - представника Болгарії Крісталіну Георгієву. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Вибори проводилися по електронній пошті під загальним керівництвом французького фінансового відомства. Кандидату необхідно було заручитися підтримкою кваліфікованої більшості - 55% від числа країн ЄС, тобто 16 країн, на яких до того ж має припадати не менше 65% населення Євросоюзу.

На фінальному етапі боротьба розгорнулася між кандидатурами Георгієвою і представником Нідерландів Йеруном Дейсселблумом. Перемогу Георгієвій вдалося здобути лише в четвертому турі голосування. Дейсселблум сердечно привітав Георгієву з успіхом. Голосування і дискусії щодо кандидатур тривали в п'ятницю більше 12 годин.

Крісталіна Георгієва (народилася 13 серпня 1953 року) - болгарський економіст і професор, експерт з питань сталого розвитку. З 2010 по 2014 рік була єврокомісаром з міжнародного співробітництва, з листопада 2014 по грудень 2016-го працювала на посаді третього заступника голови Європейської комісії. З 2017 року перебуває на посаді головного виконавчого директора Світового банку. Її кандидатура особливо активно підтримувалася Францією.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду 26 липня оголосила про початок процесу підбору нового директора-розпорядника організації замість Крістін Лагард, яка 2 липня подала у відставку у зв'язку з висуненням її кандидатури на пост керівника Європейського центрального банку (ЄЦБ). Хоча в той же день вона оголосила, що тимчасово припиняє виконувати обов'язки директора-розпорядника МВФ, офіційно Лагард залишить свій нинішній пост 12 вересня.

Спочатку з боку країн ЄС на крісло глави МВФ претендували п'ять кандидатів: екс-голова Єврогрупи і колишній міністр фінансів Нідерландів Йерун Дейсселблум, представниця Болгарії Крісталіна Георгієва, глава Центробанку Фінляндії Оллі Рен, діючий голова Єврогрупи Маріу Сентену і міністр економіки і бізнесу Іспанії Наді Кальвіньо.

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