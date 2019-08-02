ЕС выдвинул кандидатом на пост главы МВФ Кристалину Георгиеву

Выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского финансового ведомства. Кандидату необходимо было добиться поддержки квалифицированного большинства - 55% от числа стран ЕС, то есть 16 стран, на которых к тому же должно приходится не менее 65% населения Евросоюза.

На финальном этапе борьба развернулась между кандидатурами Георгиевой и представителя Нидерландов Йеруном Дейсселблумом. Победу Георгиевой удалось одержать лишь в четвертом туре голосования. Дейсселблум сердечно поздравил Георгиеву с успехом. Голосования и дискуссии по кандидатурам продолжались в пятницу более 12 часов.

Кристалина Георгиева (родилась 13 августа 1953 года) - болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству, с ноября 2014 по декабрь 2016-го работала на должности третьего заместителя председателя Европейской комиссии. С 2017 года находится на посту главного исполнительного директора Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.

Напомним, исполнительный совет Международного валютного фонда 26 июля объявил о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард, которая 2 июля подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Хотя в тот же день она объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ, официально Лагард покинет свой нынешний пост 12 сентября.

Первоначально со стороны стран ЕС на кресло главы МВФ претендовали пять кандидатов: экс-председатель Еврогруппы и бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, представительница Болгарии Кристалина Георгиева, глава Центробанка Финляндии Олли Рен, действующий председатель Еврогруппы Мариу Сентену и министр экономики и бизнеса Испании Нади Кальвиньо.