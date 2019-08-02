ЕС выдвинул кандидатом на пост главы МВФ Кристалину Георгиеву
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Представители стран Европейского союза выбрали в пятницу в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского финансового ведомства. Кандидату необходимо было добиться поддержки квалифицированного большинства - 55% от числа стран ЕС, то есть 16 стран, на которых к тому же должно приходится не менее 65% населения Евросоюза.
На финальном этапе борьба развернулась между кандидатурами Георгиевой и представителя Нидерландов Йеруном Дейсселблумом. Победу Георгиевой удалось одержать лишь в четвертом туре голосования. Дейсселблум сердечно поздравил Георгиеву с успехом. Голосования и дискуссии по кандидатурам продолжались в пятницу более 12 часов.
Кристалина Георгиева (родилась 13 августа 1953 года) - болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству, с ноября 2014 по декабрь 2016-го работала на должности третьего заместителя председателя Европейской комиссии. С 2017 года находится на посту главного исполнительного директора Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.
Напомним, исполнительный совет Международного валютного фонда 26 июля объявил о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард, которая 2 июля подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Хотя в тот же день она объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ, официально Лагард покинет свой нынешний пост 12 сентября.
Первоначально со стороны стран ЕС на кресло главы МВФ претендовали пять кандидатов: экс-председатель Еврогруппы и бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, представительница Болгарии Кристалина Георгиева, глава Центробанка Финляндии Олли Рен, действующий председатель Еврогруппы Мариу Сентену и министр экономики и бизнеса Испании Нади Кальвиньо.