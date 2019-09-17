Европейский парламент дал "зеленый свет" Кристин Лагард
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Во вторник Европейский парламент одобрил кандидатуру бывшего директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард на пост следующего президента Европейского центрбанка. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕП, передает УНН.
Так, в ходе тайного голосования члены Европарламента проголосовали, и с результатом “за” 394, 206 “против” и 49 воздержались рекомендовали Лагард на пост главы ЕЦБ.
Отмечается, что рекомендация Европарламента носит необязательный характер, и окончательное решение должен принять Европейский совет. Если он поддержит Лагард, она заменит нынешнего президента ЕЦБ Марио Драги 1 ноября.
Кандидатура г-жи Лагард теперь будет включена в повестку дня октябрьского саммита Совета Европы.
Как сообщал УНН, представители стран Европейского союза ранее выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.
Напомним, исполнительный совет Международного валютного фонда 26 июля объявил о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации вместо Кристин Лагард, которая 2 июля подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ).