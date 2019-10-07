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Європейські Ігри 2023: мер Кракова Майхровскій заявив, що місто готове прийняти Ігри

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Мер польського Кракова Яцек Майхровскій заявив, що місто готове провести треті Європейські ігри 2023 року. Про це в понеділок повідомила пресслужба Європейських олімпійських комітетів (EOC), пише УНН.

Європейські Ігри 2023: мер Кракова Майхровскій заявив, що місто готове прийняти Ігри

Раніше Майхровскій в інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza заявляв, що місто може відмовитися від проведення Європейських ігор через відсутність фінансування.

Муніципалітет Кракова і Малопольське воєводство підписали лист про намір офіційно підтвердити спільне проведення Європейських ігор-2023. Документ був підписаний Майхровскім, маршалом Малопольського воєводства Вітольдом Козловськім, заступником маршала Томашем Уріновічем, заступником прем’єр-міністра Ярославом Говіном, президентом Олімпійського комітету Польщі Анджеєм Красніцкім і ректорами трьох краківських університетів. Відзначається, що підписання даної угоди є першим кроком в організації змагання. В угоді прописані зобов’язання і відповідальність обох сторін за підготовку і проведення Ігор.

“Краків має ресурси і досвід для організації великих заходів. Проведення заходу такого масштабу, як Європейські ігри, є чудовою нагодою для просування регіону і перш за все для поліпшення спортивних споруд, транспорту та загальної інфраструктури міста”, — сказав Майхровскій.

“Ми постараємося максимально використовувати цю можливість. Ми були обрані для проведення Ігор — це, безумовно, джерело гордості, але також зобов’язання провести захід на високому рівні”, — сказав Козловській.

Рішення про вибір Кракова місцем проведення змагань було прийнято 22 червня в Мінську на генеральній асамблеї Європейських олімпійських комітетів. Краків був єдиним зареєстрованим кандидатом на проведення Європейських ігор-2023. Раніше повідомлялося, що на організацію змагань претендуватиме Казань, але в підсумку заявка не була подана. Перші Європейські ігри пройшли в 2015 році в Баку, другі — з 21 по 30 червня 2019 року в Мінську.

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