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Европейские Игры 2023: мэр Кракова Майхровский заявил, что город готов принять Игры

Киев • УНН

 • 24238 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Мэр польского Кракова Яцек Майхровский заявил, что город готов провести третьи Европейские игры 2023 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (EOC), пишет УНН.

Европейские Игры 2023: мэр Кракова Майхровский заявил, что город готов принять Игры

Ранее Майхровский в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza заявлял, что город может отказаться от проведения Европейских игр за отсутствия финансирования.

Муниципалитет Кракова и Малопольское воеводство подписали письмо о намерении официально подтвердить совместное проведение Европейских игр-2023. Документ был подписан Майхровским, маршалом Малопольского воеводства Витольдом Козловским, заместителем маршала Томашем Уриновичем, заместителем премьер-министра Ярославом Говином, президентом Олимпийского комитета Польши Анджеем Красницким и ректорами трех краковских университетов. Отмечается, что подписание данного соглашения является первым шагом в организации соревнования. В соглашении прописаны обязательства и ответственность обеих сторон за подготовку и проведение Игр.

“Краков обладает ресурсами и опытом для организации крупных мероприятий. Проведение мероприятия такого масштаба, как Европейские игры, является прекрасной возможностью для продвижения региона и прежде всего для улучшения спортивных сооружений, транспорта и общей инфраструктуры города”, — сказал Майхровский.

“Мы постараемся максимально использовать эту возможность. Мы были выбраны для проведения Игр — это, безусловно, источник гордости, но также обязательство провести мероприятие на высоком уровне”, — сказал Козловский.

Решение о выборе Кракова местом проведения соревнований было принято 22 июня в Минске на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов. Краков был единственным зарегистрированным кандидатом на проведение Европейских игр-2023. Ранее сообщалось, что на организацию соревнований претендовать Казань, но в итоге заявка не была подана. Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые — с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.

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