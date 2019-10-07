Європейська та євроатлантична інтеграція вперше впроваджені в Програму діяльності уряду - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом зазначив, що вперше в історії України європейська та євроатлантична інтеграція впроваджені в Програму діяльності уряду. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Кабміну.
“Вперше в історії України європейська та євроатлантична інтеграція впроваджені в Програму діяльності уряду”, — сказав Гончарук.
Окрім цього, Олексій Гончарук зосередив увагу делегації Латвії на чотирьох пріоритетах українського уряду. Серед них приватизація держпідприємств, відкриття ринку землі, демонополізація енергетичного ринку та розвиток інфраструктури.
“В планах уряду на найближчі 5 років відновити 24 тис. км доріг та побудувати 5 морських портів та 15 аеропортів”, — сказав Гончарук.
Міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс повідомив, що Латвія залишатиметься стратегічним партнером України в контексті європейської інтеграції. Крім цього, він запевнив, що Латвія надалі здійснюватиме програми лікування та реабілітації українських військовослужбовців, зокрема, тих, які перебували у полоні у Російській Федерації.
Нагадаємо, 4 жовтня парламентарі ухвалили в цілому постанову про ухвалення проекту Програми дій уряду на п’ять років, який представив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.