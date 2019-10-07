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Европейская и евроатлантическая интеграция впервые внедрены в Программу деятельности правительства - Гончарук

Киев • УНН

 • 8471 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом отметил, что впервые в истории Украины европейская и евроатлантическая интеграция внедрены в Программу деятельности правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Кабмина.

Европейская и евроатлантическая интеграция впервые внедрены в Программу деятельности правительства - Гончарук

"Впервые в истории Украины европейская и евроатлантическая интеграция внедрены в Программу деятельности правительства", - сказал Гончарук.

Кроме этого, Алексей Гончарук обратил внимание делегации Латвии на четырех приоритетах украинского правительства. Среди них приватизация госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка и развитие инфраструктуры.

"В планах правительства на ближайшие 5 лет восстановить 24 тыс. км дорог и построить 5 морских портов и 15 аэропортов", - сказал Гончарук.

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичсом сообщил, что Латвия будет оставаться стратегическим партнером Украины в контексте европейской интеграции. Кроме этого, он заверил, что Латвия в дальнейшем будет осуществлять программы лечения и реабилитации украинских военнослужащих, в частности, тех, которые находились в плену в Российской Федерации.

Напомним, 4 октября парламентарии приняли в целом постановление о принятии проекта Программы действий правительства на пять лет, который представил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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