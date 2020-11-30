Європейська "дочка" українського МХП посіла перше місце у рейтингу харчової промисловості Словенії

Відповідний рейтинг оприлюднила Торгово-промислова палата Словенії.

"Високі показники Perutnina Ptuj у Словенії та у Південно-Східній Європі загалом засвідчують, що український бізнес може працювати ефективно не тільки всередині країни, не тільки на експорт продукції, а й при управлінні великими виробничими потужностями закордоном. Ми у МХП задоволені динамікою розвитку Perutnina Ptuj", - наголосила речниця МХП Ірина Ванникова.

Також у звіті ТПП йдеться про успішне втілення Perutnina Ptuj ініціатив, спрямованих на підвищення екологічності бізнесу. Так, перехід на нову упаковку для охолодженої продукції дозволив зменшити використання пластику на 80%.

"Perutnina Ptuj" зазначила серйозний підхід та стратегічну орієнтацію на сталий розвиток.

"Ми використовуємо все більше відновлюваних матеріалів. Цього року ми зробили додатковий крок у цьому напрямку і обрали нову форму та тип упаковки для нової лінійки готових охолоджених продуктів. Нова упаковка складається з двох матеріалів - картону та пластику і містить на 80% менше пластику, ніж порівнянна альтернативна упаковка на основі пластику. І нарешті, що важливо, загальна вага упаковки на 14% нижча, що означає менше відходів після її використання", - повідомили у Perutnina Ptuj.

Група Perutnina Ptuj зменшила споживання невідновлюваних ресурсів на 1% у 2019 році порівняно з 2018 роком. Порівняно з попереднім роком, споживання палива з відновлюваних джерел також зросло на 2%, тоді як загальне споживання пального збільшилось на 1%. Таким чином, компанія Perutnina Ptuj зменшила викиди парникових газів на 107 тонн порівняно з рівнем викидів 2018 року, прокоментували у МХП.