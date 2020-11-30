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Європейська "дочка" українського МХП посіла перше місце у рейтингу харчової промисловості Словенії

Київ • УНН

 • 34965 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Один із найбільших виробників курятини у Південно-Східній Європі - компанія Perutnina Ptuj, яка входить до складу українського агроіндустріального холдингу МХП, посіла перше місце серед 50 найбільших компаній харчової промисловості Словенії, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

Відповідний рейтинг оприлюднила Торгово-промислова палата Словенії.

"Високі показники Perutnina Ptuj у Словенії та у Південно-Східній Європі загалом засвідчують, що український бізнес може працювати ефективно не тільки всередині країни, не тільки на експорт продукції, а й при управлінні великими виробничими потужностями закордоном. Ми у МХП задоволені динамікою розвитку Perutnina Ptuj", - наголосила речниця МХП Ірина Ванникова.

Також у звіті ТПП йдеться про успішне втілення Perutnina Ptuj ініціатив, спрямованих на підвищення екологічності бізнесу. Так, перехід на нову упаковку для охолодженої продукції дозволив зменшити використання пластику на 80%.

"Perutnina Ptuj" зазначила серйозний підхід та стратегічну орієнтацію на сталий розвиток.

"Ми використовуємо все більше відновлюваних матеріалів. Цього року ми зробили додатковий крок у цьому напрямку і обрали нову форму та тип упаковки для нової лінійки готових охолоджених продуктів. Нова упаковка складається з двох матеріалів - картону та пластику і містить на 80% менше пластику, ніж порівнянна альтернативна упаковка на основі пластику. І нарешті, що важливо, загальна вага упаковки на 14% нижча, що означає менше відходів після її використання", - повідомили у Perutnina Ptuj.

Група Perutnina Ptuj зменшила споживання невідновлюваних ресурсів на 1% у 2019 році порівняно з 2018 роком. Порівняно з попереднім роком, споживання палива з відновлюваних джерел також зросло на 2%, тоді як загальне споживання пального збільшилось на 1%. Таким чином, компанія Perutnina Ptuj зменшила викиди парникових газів на 107 тонн порівняно з рівнем викидів 2018 року, прокоментували у МХП.

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