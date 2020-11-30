Европейская "дочка" украинского МХП заняла первое место в рейтинге пищевой промышленности Словении

Соответствующий рейтинг обнародовала Торгово-промышленная палата Словении.

"Высокие показатели Perutnina Ptuj в Словении и в Юго-Восточной Европе в целом свидетельствуют, что украинский бизнес может работать эффективно не только внутри страны, не только на экспорт продукции, но и при управлении большими производственными мощностями за рубежом. Мы в МХП довольны динамикой развития Perutnina Ptuj", - отметила пресс-секретарь МХП Ирина Ванникова.

Также в отчете ТПП речь идет об успешном воплощении Perutnina Ptuj инициатив, направленных на повышение экологичности бизнеса. Так, переход на новую упаковку для охлажденной продукции позволил уменьшить использование пластика на 80%.

"Perutnina Ptuj" отметила серьезный подход и стратегическую ориентацию на устойчивое развитие.

"Мы используем все больше возобновляемых материалов. В этом году мы сделали дополнительный шаг в этом направлении и выбрали новую форму и тип упаковки для новой линейки готовых охлажденных продуктов. Новая упаковка состоит из двух материалов - картона и пластика и содержит на 80% меньше пластика, чем сопоставимая альтернативная упаковка на основе пластика. И наконец, что немаловажно, общий вес упаковки на 14% ниже, что означает меньше отходов после ее использования", - сообщили в Perutnina Ptuj.

Группа Perutnina Ptuj уменьшила потребление невозобновляемых ресурсов на 1% в 2019 году по сравнению с 2018-м годом. По сравнению с предыдущим годом, потребление топлива из возобновляемых источников также выросло на 2%, тогда как общее потребление горючего увеличилось на 1%. Таким образом, компания Perutnina Ptuj уменьшила выбросы парниковых газов на 107 тонн по сравнению с уровнем выбросов 2018 года, прокомментировали в МХП.