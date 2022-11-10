Європарламент схвалив вступ Хорватії до Шенгенської зони

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"Хорватія пройшла найповнішу оцінку членства в Шенгені з усіх країн ЄС. Вона виконала 281 рекомендацію у 8 сферах Шенгенського законодавства. Комісія та Рада підтвердили готовність країни застосовувати шенгенські правила в повному обсязі. Європарламент повністю згоден: скасування контролю на внутрішніх кордонах має відбутися до кінця цього року", - повідомив доповідач Пауло Рангель після голосування.

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Щоб забезпечити дотримання фундаментальних прав на зовнішніх кордонах Євросоюзу, парламентарі закликали Хорватію поінформувати ЄП і Раду ЄС про те, як вона реалізувала свій план дій щодо управління зовнішніми кордонами ЄС, а особливо про незалежний механізм моніторингу дії працівників поліції.

Після інформації про затримання на кордонах Хорватії депутати Європарламенту хочуть, щоб Комісія оцінила управління зовнішніми межами Хорватії та аспекти основних прав в рамках програми оцінки Шенгенської зони, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що остаточне рішення про скасування внутрішнього контролю має прийняти Рада ЄС, діючи одноголосно.

Нагадаємо

Хорватія готується до переходу на євро, сподіваючись, що в умовах зростаючої інфляції цей крок принесе країні певний захист.