Європарламент схвалив вступ Хорватії до Шенгенської зони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Європейський парламент схвалив повноправне членство Хорватії в Шенгенській зоні. "За" проголосували 534 депутати, пише УНН з посиланням на сайт Європарламенту.
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"Хорватія пройшла найповнішу оцінку членства в Шенгені з усіх країн ЄС. Вона виконала 281 рекомендацію у 8 сферах Шенгенського законодавства. Комісія та Рада підтвердили готовність країни застосовувати шенгенські правила в повному обсязі. Європарламент повністю згоден: скасування контролю на внутрішніх кордонах має відбутися до кінця цього року", - повідомив доповідач Пауло Рангель після голосування.
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Щоб забезпечити дотримання фундаментальних прав на зовнішніх кордонах Євросоюзу, парламентарі закликали Хорватію поінформувати ЄП і Раду ЄС про те, як вона реалізувала свій план дій щодо управління зовнішніми кордонами ЄС, а особливо про незалежний механізм моніторингу дії працівників поліції.
Після інформації про затримання на кордонах Хорватії депутати Європарламенту хочуть, щоб Комісія оцінила управління зовнішніми межами Хорватії та аспекти основних прав в рамках програми оцінки Шенгенської зони, йдеться в повідомленні.
Зазначається, що остаточне рішення про скасування внутрішнього контролю має прийняти Рада ЄС, діючи одноголосно.
Нагадаємо
Хорватія готується до переходу на євро, сподіваючись, що в умовах зростаючої інфляції цей крок принесе країні певний захист.