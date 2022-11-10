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Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенгенскую зону

Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенгенскую зону

Киев • УНН

 • 343535 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Европейский парламент одобрил полноправное членство Хорватии в Шенгенской зоне. "За" проголосовали 534 депутата, пишет УНН со ссылкой на сайт Европарламента.

Цитата

"Хорватия прошла полную оценку членства в Шенгене из всех стран ЕС. Она выполнила 281 рекомендацию в 8 сферах Шенгенского законодательства. Комиссия и Совет подтвердили готовность страны применять шенгенские правила в полном объеме. Европарламент полностью согласен: отмена контроля на внутренних границах должна состояться до конца этого года", - сообщил докладчик Пауло Рангель после голосования.

Детали

Чтобы обеспечить соблюдение фундаментальных прав на внешних границах Евросоюза, парламентарии призвали Хорватию проинформировать ЕП и Совет ЕС о том, как она реализовала свой план действий по управлению внешними границами ЕС, а особенно о независимом механизме мониторинга действия сотрудников полиции.

После информации о задержании на границах Хорватии депутаты Европарламента хотят, чтобы Комиссия оценила управление внешними границами Хорватии и аспекты основных прав в рамках программы оценки Шенгенской зоны, говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение об отмене внутреннего контроля должен принять Совет ЕС, действуя единогласно.

Напомним

Хорватия готовится к переходу на евро, надеясь, что в условиях растущей инфляции этот шаг принесет стране определенную защиту.

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