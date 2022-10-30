Хорватія готується до переходу на євро на тлі стрімкого зростання інфляції

Деталі

У колишній югославській республіці, яка майже десять років тому приєдналася до Європейського союзу, річний рівень інфляції у вересні становив майже 13 відсотків порівняно з 10 відсотками у єврозоні.

Напередодні переходу влада постійно твердила про переваги євро для 3,9 млн. жителів країни.

Основні торгові партнери Хорватії знаходяться в єврозоні, а туристичний сектор, на частку якого припадає 20 відсотків ВВП, обслуговує велику кількість відвідувачів з Європи.

А хорвати вже значною мірою перейшли на євро: близько 80 відсотків банківських вкладів деноміновано у євро.

Хорвати вже давно оцінюють своє найцінніше майно, таке як автомобілі та квартири, у євро, демонструючи недовіру до місцевої валюти ще з часів колишньої Югославії, яка до її розпаду була охоплена високою інфляцією.

У югославську епоху і після здобуття Хорватією незалежності в 1991 році нерухомість в основному оцінювалася в німецьких марках до запровадження євро два десятиліття тому.

Консервативні та праві опозиційні групи протестували проти прийняття нової валюти, заявляючи, що куна є важливим символом національної ідентичності, і стверджували, що євро приносить користь тільки більшим країнам, таким як Німеччина та Франція.

Але зроблена торік спроба ініціювати загальнонаціональний референдум, щоб оскаржити запровадження євро, зрештою не дала жодних результатів.

Доповнення

З липня Європейський центральний банк розпочав політику посилення грошово-кредитної політики, намагаючись приборкати інфляцію, спричинену зростанням цін на енергоносії та продукти харчування.

Аналітики стверджують, що східноєвропейські країни ЄС із валютами за межами єврозони, такі як Польща чи Угорщина, ще більш уразливі для зростання інфляції.

Згідно з останнім дослідженням Євростату, опублікованим у 2018 році, середньомісячна зарплата в Хорватії становила всього 1179 євро в порівнянні з більш ніж 2300 євро в ЄС.

За оцінками, 300 000 хорватських пенсіонерів отримують пенсію лише у 260 євро на місяць.