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Європа відмовляється від реформованої ветслужби через неконтрольовані спалахи хвороб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Україна створила Держпродспоживслужбу, яка об’єднала функції чотирьох окремих служб, за європейським зразком, але в Європі вже відмовляються від такої моделі через неконтрольовані спалахи хвороб. Про це повідомила менеджер Молочного комітету Ірина Паламар під час прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.

Європа відмовляється від реформованої ветслужби через неконтрольовані спалахи хвороб

"Це голландська система підходу до ветеринарної служби, до Держпродспоживслужби, тобто ми маємо європейську систему, яку ми отримали після 2014 року. Але в Голландії від цієї системи відмовились і перейшли на ту систему, яку ми мали в Україні. У Грузії відмовились від цієї системи буквально цього року. Коли вони прийняли цю нову схему і нову систему Держпродспоживслужби, то в них пішли ящур, африканська чума, бруцельоз і таке інше. Адже не можуть під одним дахом оці 4 служби об'єднані бути", - зазначила Паламар.

За її словами, в 2014 році в Україні була створена нова Держпродспоживслужба, яка об'єднала в собі ветеринарну медицину, фітосанітарний контроль, держспоживепіднагляд, захист справ споживачів і ветеринарну поліцію.

При цьому вона додала, що в Україні, попри заяви державних органів влади, спалахи африканської чуми свиней відбуваються неконтрольовано, і багато з них просто приховується від контролюючих органів.

Нагадаємо, минулого року близько 40% виробників харчової продукції в Україні працювали з порушеннями.

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