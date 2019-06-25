Європа відмовляється від реформованої ветслужби через неконтрольовані спалахи хвороб

"Це голландська система підходу до ветеринарної служби, до Держпродспоживслужби, тобто ми маємо європейську систему, яку ми отримали після 2014 року. Але в Голландії від цієї системи відмовились і перейшли на ту систему, яку ми мали в Україні. У Грузії відмовились від цієї системи буквально цього року. Коли вони прийняли цю нову схему і нову систему Держпродспоживслужби, то в них пішли ящур, африканська чума, бруцельоз і таке інше. Адже не можуть під одним дахом оці 4 служби об'єднані бути", - зазначила Паламар.

За її словами, в 2014 році в Україні була створена нова Держпродспоживслужба, яка об'єднала в собі ветеринарну медицину, фітосанітарний контроль, держспоживепіднагляд, захист справ споживачів і ветеринарну поліцію.

При цьому вона додала, що в Україні, попри заяви державних органів влади, спалахи африканської чуми свиней відбуваються неконтрольовано, і багато з них просто приховується від контролюючих органів.

Нагадаємо, минулого року близько 40% виробників харчової продукції в Україні працювали з порушеннями.