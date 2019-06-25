Европа отказывается от реформированной ветслужбы из-за неконтролируемых вспышек болезней

"Это голландская система подхода к ветеринарной службе, к Госпродпотребслужбе, то есть мы имеем европейскую систему, которую мы получили после 2014 года. Но в Голландии от этой системы отказались и перешли на ту систему, которую мы имели в Украине. В Грузии отказались от этой системы буквально в этом году. Когда они приняли эту новую схему и новую систему Госпродпотребслужбы, то в них пошли ящур, африканская чума, бруцеллез и тому подобное. Не могут под одной крышей эти 4 службы объединены быть", - отметила Пономарь.

По ее словам, в 2014 году в Украине была создана новая Госпродпотребслужба, которая объединила в себе ветеринарную медицину, фитосанитарный контроль, госпродэпиднадзор, защиту прав потребителей и ветеринарную полицию.

При этом она добавила, что в Украине, несмотря на заявления государственных органов власти, вспышки африканской чумы свиней происходят неконтролируемо, и многие из них просто скрываются от контролирующих органов.

В прошлом году около 40% производителей пищевой продукции в Украине работали с нарушениями.