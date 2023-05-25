Європі вдається успішно заміщувати російське пальне - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Європейський ринок успішно заміщує втрачені поставки російського дизельного палива, які раніше складали половину всього об'єму закупівель континенту. Очікується, що поставки газойлю та дизелю в травні зростуть до 4-місячного максимуму і сягнуть близько 1,25 мільйона барелів на день, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Європейському Союзу вдається успішно замінити поставки дизельного палива з росії - головного зовнішнього постачальника блоку до введення заборони на морський імпорт у лютому, пише видання.
Подібний успіх стане полегшенням для урядів по всьому континенту, оскільки раніше на росію часто припадало більша частина поставок до ЄС і Великобританії. Нездатність знайти альтернативи поставила б під загрозу доступність палива, яке використовується у всіх сферах - від промисловості до вантажних і автомобільних перевезень.
Натомість поставки з інших країн різко зросли. Очікується, що загальний обсяг поставок дизельного пального і газойлю (майже аналогічного палива) в травні зросте до чотиримісячного максимуму - близько 1,25 мільйона барелів на день, згідно з даними Bloomberg, зібраними аналітичною компанією Vortexa, що займається аналізом морських перевезень.
Травневі потоки відповідають середнім обсягам поставок впродовж 2022 року і зросли в річному обчисленні, за винятком періоду перед початком заборони на імпорт, коли країни накопичували запаси, готуючись до заборони.
Також зростають поставки з Близького Сходу і США. Очікується, що потоки з Саудівської Аравії досягнуть нового максимуму - близько 324 000 барелів на добу, а обсяги поставок з США стануть найвищими з серпня 2020 року.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що Індія стала одним із найбільших покупців російської сирої нафти після вторгнення в Україну, а її нафтопереробні заводи отримують більший прибуток, купуючи сиру нафту зі значною знижкою, яка наразі здебільшого заборонена в ЄС, перш ніж продавати паливо за повною ціною в Європу.
Торгівля є законною в умовах санкцій ЄС, але зазнає критики з боку тих, хто хоче, щоб проти росії було запроваджено більш жорсткі санкції. Стверджується, що це дозволило москві продовжувати отримувати більші доходи від продажу нафти - найбільшої складової кремлівського бюджету.
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