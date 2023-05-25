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Европе удается успешно замещать российское топливо - Bloomberg

Европе удается успешно замещать российское топливо - Bloomberg

Киев • УНН

 • 437007 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Европа успешно замещает утраченные поставки российского дизельного топлива, которые ранее составляли половину всего объема закупок континента. Ожидается, что поставки газойля и дизеля в мае вырастут до 4-месячного максимума и составят около 1,25 миллиона баррелей в день, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Европейскому Союзу удается заменить поставки дизельного топлива из россии - главного внешнего поставщика блока до введения запрета на морской импорт в феврале, пишет издание.

Успех станет облегчением для правительств по всему континенту, поскольку ранее на россию часто приходилось более половины поставок в ЕС и Великобританию. Неспособность найти альтернативы поставила бы под угрозу доступность топлива, которое используется во всех сферах - от промышленности до грузовых и автомобильных перевозок.

Зато поставки из других стран резко возросли. Ожидается, что общий объем поставок дизельного топлива и газойля (очень похожего топлива) в мае вырастет до четырехмесячного максимума - около 1,25 миллиона баррелей в день, согласно данным Bloomberg, собранным аналитической компанией Vortexa, занимающейся анализом морских перевозок.

Майские потоки соответствуют средним объемам поставок в течение 2022 года и выросли в годовом исчислении, за исключением периода непосредственно перед началом запрета на импорт, когда страны накапливали запасы в готовности к запрету.

Поставки с Ближнего Востока и США стремительно растут. Ожидается, что потоки из Саудовской Аравии достигнут нового максимума - около 324 000 баррелей в сутки, а объемы поставок из США станут самыми высокими с августа 2020 года.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что  Индия стала одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти после вторжения в Украину, а ее нефтеперерабатывающие заводы получают большую прибыль, покупая сырую нефть со значительной скидкой (которая сейчас в основном запрещена в ЕС), прежде чем продавать топливо по полной цене в Европу.

Торговля является законной в условиях санкций ЕС, но подвергается критике со стороны тех, кто хочет, чтобы против россии были введены более жесткие санкции. Утверждается, что это позволило москве продолжать получать большие доходы от продажи нефти - крупнейшей составляющей кремлевского бюджета.

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