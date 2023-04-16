Міністри G7 погодилися прискорити поступову відмову від викопного палива
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністри країн G7 пообіцяли прискорити поступову відмову від викопного палива та перехід до відновлюваної енергії, оскільки Японія зіткнулася зі значним відступом щодо ключових основ своєї кліматичної стратегії. Про це інформує УНН, посилаючись на Financial Times.
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Зазначається, що угода, досягнута в неділю, відбулася після тижнів напружених переговорів між Японією та іншими державами-членами, оскільки найбільш розвинені економіки світу намагалися відповісти на критику, що вони відступають від кліматичних цілей після повномасштабного вторгення рф в Україну.
У заключному комюніке за підсумками саміту, що відбувся в японському місті Саппоро, G7 зобов’язалася "прискорити поступову відмову від використання викопного палива, яке не використовується для зменшення викидів, щоб досягти чистого нуля в енергетичних системах до 2050 року". У попередніх проєктах Японія виступала проти додавання цієї фрази, але Великобританія, Німеччина та Франція "успішно домовилися про її включення". Міністри G7 також пообіцяли збільшити сукупну потужність офшорних вітрових установок на 150 гігаватів до 2030 року та потужність сонячної енергії до понад 1 теравата.
Екологічні групи заявили, що остаточна версія була "набагато амбітнішою", ніж попередні проєкти щодо зобов’язань у подоланні кліматичної кризи. В останній заяві G7 заявила, що "інвестиції в газовий сектор можуть бути доцільними, щоб допомогти усунути потенційні недоліки ринку, спровоковані кризою".
Однак, країни-члени знову не змогли визначити чіткий графік для поступового виведення з експлуатації вугільних електростанцій на тлі постійного протистояння з боку Японії, яка збільшила свою залежність від вугілля, природного газу та нафти після аварії на АЕС "Фукусіма-Даїчі" у 2011 році. Токіо також стверджувало, що глобальні зусилля щодо зміни клімату повинні підтримуватися країнами, що розвиваються, і наполягало на використанні аміаку як джерела енергії з низьким вмістом вуглецю поряд із газом або вугіллям для зменшення викидів від існуючої інфраструктури викопного палива.
Цей підхід Японії зазнав критики з боку екологічних груп і вчених, які попереджали, що використання вугілля необхідно "швидко припинити", якщо світ хоче досягти цілей Паризької угоди, згідно з якою країни погодилися обмежити підвищення глобальної температури нижче 2°C, а в ідеалі до 1,5°C.
Нагадаємо
На Генеральній асамблеї ООН 30 березня понад 130 країн проголосували за те, щоб Міжнародний суд надавав консультативні висновки щодо відповідальності держав за зміну клімату та роз'яснював їхні зобов'язання щодо забезпечення захисту кліматичної системи від викидів парникових газів.