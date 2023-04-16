Министры G7 согласились ускорить постепенный отказ от ископаемого топлива

Детали

Отмечается, что соглашение, достигнутое в воскресенье, состоялось после недель напряженных переговоров между Японией и другими государствами-членами, поскольку наиболее развитые экономики мира пытались ответить на критику, что они отступают от климатических целей после полномасштабного вторжения рф в Украину.

В заключительном коммюнике по итогам саммита, состоявшегося в японском городе Саппоро, G7 обязалась "ускорить постепенный отказ от использования ископаемого топлива, которое не используется для уменьшения выбросов, чтобы достичь чистого нуля в энергетических системах к 2050 году". В предыдущих проектах Япония выступала против добавления этой фразы, но Великобритания, Германия и Франция "успешно договорились о ее включении". Министры G7 также пообещали увеличить совокупную мощность оффшорных ветровых установок на 150 гигаватт к 2030 году и мощность солнечной энергии до более 1 тераватта.

Экологические группы заявили, что окончательная версия была "гораздо более амбициозной", чем предыдущие проекты по обязательствам в преодолении климатического кризиса. В последнем заявлении G7 заявила, что "инвестиции в газовый сектор могут быть целесообразными, чтобы помочь устранить потенциальные недостатки рынка, спровоцированные кризисом".

Однако, страны-члены снова не смогли определить четкий график для постепенного вывода из эксплуатации угольных электростанций на фоне постоянного противостояния со стороны Японии, которая увеличила свою зависимость от угля, природного газа и нефти после аварии на АЭС "Фукусима-Даичи" в 2011 году. Токио также утверждало, что глобальные усилия по изменению климата должны поддерживаться развивающимися странами, и настаивало на использовании аммиака в качестве источника энергии с низким содержанием углерода наряду с газом или углем для уменьшения выбросов от существующей инфраструктуры ископаемого топлива.

Этот подход Японии подвергся критике со стороны экологических групп и ученых, которые предупреждали, что использование угля необходимо "быстро прекратить", если мир хочет достичь целей Парижского соглашения, согласно которому страны согласились ограничить повышение глобальной температуры ниже 2°C, а в идеале до 1,5°C.

Напомним

На Генеральной ассамблее ООН 30 марта более 130 стран проголосовали за то, чтобы Международный суд предоставлял консультативные заключения об ответственности государств за изменение климата и разъяснял их обязательства по обеспечению защиты климатической системы от выбросов парниковых газов.