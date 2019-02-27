Європа ніколи не визнає окупацію Криму та не зніме санкції з РФ – Латвія

"Я хочу повторити, Європа ніколи не визнає окупацію Російською Федерацією Криму і не зніме санкції, допоки Росія не виконає свої зобов’язання, на цьому і на нашій неухильній підтримці я даю обіцянку Латвії", - зазначив Колс.



Нагадаємо, Латвія заборонила російський пропагандистський телеканал.



Як повідомляв УНН, посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере наголошує, що його країна не визнає анексію Криму.



Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки продовжать надалі тиснути на Росію економічним шляхом через анексію Криму, але цього лише замало.