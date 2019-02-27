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Європа ніколи не визнає окупацію Криму та не зніме санкції з РФ – Латвія

Київ • УНН

 • 8598 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Європа ніколи не визнає окупацію Криму Російською Федерацією та не зніме санкції, допоки остання не виконає свої зобов’язання. Про це заявив голова комітету у закордонних справах сейму Латвійської Республіки Ріхард Колс під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає УНН.

"Я хочу повторити, Європа ніколи не визнає окупацію Російською Федерацією Криму і не зніме санкції, допоки Росія не виконає свої зобов’язання, на цьому і на нашій неухильній підтримці я даю обіцянку Латвії", - зазначив Колс.

Нагадаємо, Латвія заборонила російський пропагандистський телеканал.

Як повідомляв УНН, посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере наголошує, що його країна не визнає анексію Криму.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки продовжать надалі тиснути на Росію економічним шляхом через анексію Криму, але цього лише замало.

Українські Національні Новини

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