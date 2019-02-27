Европа никогда не признает оккупацию Крыма и не снимет санкции с РФ - Латвия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Европа никогда не признает оккупацию Крыма Российской Федерацией и не снимет санкции, пока последняя не выполнит свои обязательства. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам сейма Латвийской Республики Рихард Колс во время V Международного форума "Оккупированный Крым 5 лет сопротивления", передает УНН.
"Я хочу повторить, Европа никогда не признает оккупацию Российской Федерацией Крыма и не снимет санкции, пока Россия не выполнит свои обязательства, на этом и на нашей неуклонной поддержке я даю обещание Латвии", - отметил Колс.
Напомним, Латвия запретила российский пропагандистский телеканал.
Как сообщал УНН, посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере подчеркивает , что его страна не признает аннексию Крыма.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки продолжат в дальнейшем давить на Россию экономическим путем из-за аннексии Крыма, но этого только мало.