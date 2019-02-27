Европа никогда не признает оккупацию Крыма и не снимет санкции с РФ - Латвия

"Я хочу повторить, Европа никогда не признает оккупацию Российской Федерацией Крыма и не снимет санкции, пока Россия не выполнит свои обязательства, на этом и на нашей неуклонной поддержке я даю обещание Латвии", - отметил Колс.



Напомним, Латвия запретила российский пропагандистский телеканал.



Как сообщал УНН, посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере подчеркивает , что его страна не признает аннексию Крыма.



Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки продолжат в дальнейшем давить на Россию экономическим путем из-за аннексии Крыма, но этого только мало.