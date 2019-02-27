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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125411 просмотра

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Европа никогда не признает оккупацию Крыма и не снимет санкции с РФ - Латвия

Европа никогда не признает оккупацию Крыма и не снимет санкции с РФ - Латвия

Киев  •  УНН

 • 8596 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Европа никогда не признает оккупацию Крыма Российской Федерацией и не снимет санкции, пока последняя не выполнит свои обязательства. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам сейма Латвийской Республики Рихард Колс во время V Международного форума "Оккупированный Крым 5 лет сопротивления", передает УНН.

"Я хочу повторить, Европа никогда не признает оккупацию Российской Федерацией Крыма и не снимет санкции, пока Россия не выполнит свои обязательства, на этом и на нашей неуклонной поддержке я даю обещание Латвии", - отметил Колс.

Напомним, Латвия запретила российский пропагандистский телеканал.

Как сообщал УНН, посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере подчеркивает , что его страна не признает аннексию Крыма.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки продолжат в дальнейшем давить на Россию экономическим путем из-за аннексии Крыма, но этого только мало.

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