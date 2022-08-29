Європа не тиха гавань: Зеленський закликав не давати росіянам пересидіти війну

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«Європа не тиха гавань, де можна просто пересидіти той час, коли хтось інший бореться проти російського терору. Але, на жаль, багато громадян росії саме так сприймають Європу, саме для цього їм потрібні європейські візи», - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський зазначив, що на жаль жодна з країн Європи не застрахована від приїзду російських воєнних злочинців, на чиїх руках кров українців, як туристів.

«А одного дня отримають наказ і стануть зовсім не туристами. Так не має бути і всі ми у Європі маємо від цього захищатися. Як і ті хто у складі ЄС, так і всі інші Європейські країни, бо російський терор – це однакова загроза для всіх нас, для усіх хто тут живе», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що потрібно давати прихисток біженцям з росії, які не хочуть бути громадянами росії з таким керівництвом, яких політично переслідують і які їдуть зі своєї крани, аби підтримувати мир у світі.

«Якщо ми говоримо про бізнес, туризм, про багаті сім'ї, які відправляють своїх дітей навчатися у ваших вузах, якщо ми говоримо про купівлю нерухомості та відпочинок, то так не можна», - додав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що не нормально, коли будь-який російський громадянин може отримати візу в європейські країни.

Зеленський також заявляв, що через загрозу росії анексувати Херсонську область Європа має закрити свої кордони для всіх росіян. Це будуть одні з найпотужніших санкцій проти росії.

Голови МЗС країн-членів Євросоюзу обговорять, як включити візи до санкцій проти рф, і зроблять перший крок - ЄС може призупинити угоду про спрощення візового режиму з росією.