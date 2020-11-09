Європа має три сценарії відновлення польотів: залежить від вакцини проти COVID-19

“У найбільш оптимістичному сценарії прогнозується, що до 2024 року трафік повернеться до рівнів 2019 року. Однак у другому сценарії (найбільш ймовірний) трафік 2024 року становитиме лише 92% від показника 2019 року. У третьому сценарії трафік в 2024 році становитиме 75% від показника 2019 року і не досягне показників 2019 року до 2029 року”, - йдеться в прогнозі Євроконтролю.

Повідомляється, що прогноз заснований на трьох основних сценаріях:



Сценарій 1 . Вакцина. Літо 2021 року

. Вакцина. Літо 2021 року

Вакцина стане широко доступною для мандрівників або припинить пандемію до літа 2021 року, а обсяг трафіку повернеться до рівня 2019 року тільки до 2024 року



Сценарій 2 . Вакцина. Літо 2022 року

. Вакцина. Літо 2022 року

Вакцина стане широко доступною для мандрівників або припинить пандемію до літа 2022 року, а обсяг трафіку повернеться до рівня 2019 року тільки до 2026 року



Сценарій 3 . Вакцина неефективна

. Вакцина неефективна

Зберігається інфекція і низький рівень довіри з боку пасажирів: до 2029 року обсяги авіаруху повернутися до рівня 2019 року.

“Навіть при найбільш позитивному сценарії ми не очікуємо відновлення до рівнів 2019 року до 2024 року. Є цілком реальна перспектива, що це відновлення може зайняти ще більше часу, можливо, аж до 2029 року. Це катастрофічна картина для авіаційної галузі і ясно показує, чому для держав так важливо ухвалювати послідовні заходи для підтримки авіаційної галузі і щоб пасажири знову відчували себе в безпеці”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України, якщо не буде ніяких форс-мажорів, то Україна підпише угоду з ЄС про спільний авіапростір у наступному році.