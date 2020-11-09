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Європа має три сценарії відновлення польотів: залежить від вакцини проти COVID-19

Київ • УНН

 • 10133 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Євроконтроль, що працює у сфері організації повітряного руху у європейському регіоні, має три сценарії виходу авіації з карантину та відновлення польотів, вони залежать від доступності антиковідної вакцини. За найбільш ймовірного сценарію трафік авіації не зможе до 2024 року мати показники 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на п'ятирічний прогноз Євроконтролю.

“У найбільш оптимістичному сценарії прогнозується, що до 2024 року трафік повернеться до рівнів 2019 року. Однак у другому сценарії (найбільш ймовірний) трафік 2024 року становитиме лише 92% від показника 2019 року. У третьому сценарії трафік в 2024 році становитиме 75% від показника 2019 року і не досягне показників 2019 року до 2029 року”, - йдеться в прогнозі Євроконтролю.

Повідомляється, що прогноз заснований на трьох основних сценаріях:

  • Сценарій 1. Вакцина. Літо 2021 року

Вакцина стане широко доступною для мандрівників або припинить пандемію до літа 2021 року, а обсяг трафіку повернеться до рівня 2019 року тільки до 2024 року

  • Сценарій 2. Вакцина. Літо 2022 року

Вакцина стане широко доступною для мандрівників або припинить пандемію до літа 2022 року, а обсяг трафіку повернеться до рівня 2019 року тільки до 2026 року

  • Сценарій 3. Вакцина неефективна

Зберігається інфекція і низький рівень довіри з боку пасажирів: до 2029 року обсяги авіаруху повернутися до рівня 2019 року.

“Навіть при найбільш позитивному сценарії ми не очікуємо відновлення до рівнів 2019 року до 2024 року. Є цілком реальна перспектива, що це відновлення може зайняти ще більше часу, можливо, аж до 2029 року. Це катастрофічна картина для авіаційної галузі і ясно показує, чому для держав так важливо ухвалювати послідовні заходи для підтримки авіаційної галузі і щоб пасажири знову відчували себе в безпеці”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України, якщо не буде ніяких форс-мажорів, то Україна підпише угоду з ЄС про спільний авіапростір у наступному році.

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