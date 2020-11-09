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Европа имеет три сценария возобновления полетов: зависит от вакцины против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10132 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Евроконтроль, работающий в сфере организации воздушного движения в европейском регионе, имеет три сценария выхода авиации из карантина и восстановления полетов, они зависят от доступности антиковидной вакцины. По наиболее вероятному сценарию трафик авиации не сможет до 2024 года иметь показатели 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пятилетний прогноз Евроконтроля.

"В наиболее оптимистичном сценарии прогнозируется, что к 2024 году трафик вернется к уровням 2019 года. Однако во втором сценарии (наиболее вероятном) трафик 2024 года составит только 92% от показателя 2019 года. В третьем сценарии трафик в 2024 году составит 75% от показателя 2019 года и не достигнет показателей 2019 года до 2029 года", - говорится в прогнозе Евроконтроля.

Сообщается, что прогноз основан на трех основных сценариях:

  • Сценарий 1. Вакцина. Лето 2021 года

Вакцина станет широко доступной для путешественников или прекратит пандемию до лета 2021-го, а объем трафика вернется к уровню 2019 года только до 2024 года

  • Сценарий 2. Вакцина. Лето 2022 года

Вакцина станет широко доступной для путешественников или прекратит пандемию до лета 2022 года, а объем трафика вернется к уровню 2019-го только до 2026 года

  • Сценарий 3. Вакцина неэффективна

Сохраняется инфекция и низкий уровень доверия со стороны пассажиров: до 2029 года объемы авиадвижения вернуться к уровню 2019 года.

"Даже при самом позитивном сценарии мы не ожидаем восстановления до уровней 2019 года до 2024 года. Есть вполне реальная перспектива, что это восстановление может занять еще больше времени, возможно, вплоть до 2029 года. Это катастрофическая картина для авиационной отрасли и ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные меры для поддержки авиационной отрасли и чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации МИД Украины, если не будет никаких форс-мажоров, то Украина подпишет соглашение с ЕС о совместном авиапространстве в следующем году.

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