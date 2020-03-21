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Єврокомісія послабить бюджетне регулювання під час пандемії коронавірусу

Єврокомісія послабить бюджетне регулювання під час пандемії коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. З метою послаблення негативних наслідків пандемії коронавірусу для європейської економіки Єврокомісія послаблює бюджетні правила. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Сьогодні, і це абсолютно нове, ми активізуємо альтернативні умови. Ми раніше цього ніколи не робили", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Уряди країн тепер можуть інвестувати в економіку без будь-яких обмежень. Таким чином вони зможуть допомогти підприємствам під час нинішньої кризи. "Щоб зробити це можливим, ми тимчасово пом'якшуємо дуже суворі бюджетні правила", - наголосила очільниця Єврокомісії.

Раніше Єврокомісія заявила про готовність надати 25 мільярдів євро для боротьби з негативними економічними наслідками епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, ЄЦБ збирається підтримати економіку єврозони на 750 млрд євро.

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