Єврокомісія послабить бюджетне регулювання під час пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. З метою послаблення негативних наслідків пандемії коронавірусу для європейської економіки Єврокомісія послаблює бюджетні правила. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Сьогодні, і це абсолютно нове, ми активізуємо альтернативні умови. Ми раніше цього ніколи не робили", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Уряди країн тепер можуть інвестувати в економіку без будь-яких обмежень. Таким чином вони зможуть допомогти підприємствам під час нинішньої кризи. "Щоб зробити це можливим, ми тимчасово пом'якшуємо дуже суворі бюджетні правила", - наголосила очільниця Єврокомісії.
Раніше Єврокомісія заявила про готовність надати 25 мільярдів євро для боротьби з негативними економічними наслідками епідемії коронавірусу.
Нагадаємо, ЄЦБ збирається підтримати економіку єврозони на 750 млрд євро.