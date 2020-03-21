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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108883 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110879 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109400 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119959 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102433 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106459 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131715 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130522 просмотра

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Актуальное
Еврокомиссия ослабит бюджетное регулирование во время пандемии коронавируса

Еврокомиссия ослабит бюджетное регулирование во время пандемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 17790 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. С целью ослабления негативных последствий пандемии коронавируса для европейской экономики Еврокомиссия ослабляет бюджетные правила. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Сегодня, и это совершенно новое, мы активизируем альтернативные условия. Мы раньше этого никогда не делали", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Правительства стран теперь могут инвестировать в экономику без каких-либо ограничений. Таким образом они смогут помочь предприятиям во время нынешнего кризиса. "Чтобы сделать это возможным, мы временно смягчаем очень строгие бюджетные правила", - отметила руководительница Еврокомиссии.

Ранее Еврокомиссия заявила о готовности предоставить 25 млрд евро для борьбы с негативными экономическими последствиями эпидемии коронавируса.

Напомним, ЕЦБ собирается поддержать экономику еврозоны на 750 млрд евро.

Украинские Национальные Новости

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