Еврокомиссия ослабит бюджетное регулирование во время пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. С целью ослабления негативных последствий пандемии коронавируса для европейской экономики Еврокомиссия ослабляет бюджетные правила. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Сегодня, и это совершенно новое, мы активизируем альтернативные условия. Мы раньше этого никогда не делали", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Правительства стран теперь могут инвестировать в экономику без каких-либо ограничений. Таким образом они смогут помочь предприятиям во время нынешнего кризиса. "Чтобы сделать это возможным, мы временно смягчаем очень строгие бюджетные правила", - отметила руководительница Еврокомиссии.
Ранее Еврокомиссия заявила о готовности предоставить 25 млрд евро для борьбы с негативными экономическими последствиями эпидемии коронавируса.
Напомним, ЕЦБ собирается поддержать экономику еврозоны на 750 млрд евро.