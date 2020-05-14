Єврокомісія полює на "кротів", які могли "зливати" інформацію про план виходу з коронакризи - Politico

Повідомляється, що Комісія, як і багато інших національних урядів, регулярно прагне запобігти несанкціонованому розголошенню інформації для преси та часто прагне виявляти співробітників, які порушують конфіденційність і які випереджають офіційні оголошення.

Це сталося і в минулому місяці, коли Bloomberg News і POLITICO опублікували детальну інформацію про план з економічного відновлення від коронавірусу фон дер Ляєн.

На зустрічі на цьому тижні високопоставлені чиновники ЄС були попереджені про те, що слідчі виявили підозрюваного, який причетний до витоку деталей, що стосуються плану по відновленню. Якщо звинувачення підтвердяться, високопоставленим чиновникам сказали, що їм "будуть висунуті обвинувачення".

Але розслідування, які проводяться тепер, відрізняються тим, що у них також включений щонайменше один випадок, коли інформація була розголошена не журналістам, а країнам-членам ЄС, відзначає видання.

Цей випадок, що включає в себе проект довгоочікуваного плану перегляду міграційної політики ЄС, посилює недовіру між Комісією та національними столицями після декількох тижнів напруженості щодо способів боротьби з пандемією.

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Посадові особи Комісії, в тому числі фон дер Леєн, звинуватили національних лідерів в односторонніх і егоїстичних діях по накопиченню засобів захисту і введенню прикордонних обмежень, в той час як деякі столиці критикували Брюссель за неправильну поведінку щодо аспектів реагування, в тому числі за занадто поспішну публікацію стратегії виходу з карантину та провокації дебатів про те, як фінансувати план з економічного відновлення.

Один чиновник і один дипломат ЄС повідомили виданню, що нові розслідування сигналізують про зростаючу "параною" в команді фон дер Ляєн, в яку входять кілька високопоставлених радників, які приїхали з нею з Берліна.

Також кілька чиновників розповіли, що члени кабінету фон дер Ляєн і сама голова ЄК "розлючені" через недавні витоки інформації.

На цьому тижні високопосадовцям повідомили, що фон дер Ляєн "озброїлася" через витоки, і що посадові особи, які будуть визнані винними, будуть покарані незалежно від того, який пост вони займають.

Один дипломат ЄС назвав ситуацію "отруйним коктейлем лицемірства і маккартизму".

Як повідомлялося в УНН, наприкінці квітня лідери країн ЄС на саміті затвердили узгоджений раніше план порятунку економіки в розмірі до 540 млрд євро, а також домовилися про створення фонду, за допомогою якого європейська економіка могла б швидше відновитися після спаду через пандемію коронавірусу.