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Еврокомиссия охотится на "кротов", которые могли "сливать" информацию о плане выхода из коронакризиса - Politico

Киев • УНН

 • 17742 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Высокопоставленные чиновники Европейской комиссии охотятся за своими колегами, которые, вероятно, передавали информацию в другие страны Евросоюза и угрожают им "обвинениями" после серии недавних разоблачений, которые разозлили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и ее окружение. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на три источника в ЕС, ознакомленные с деталями данного расследования, передает УНН.

Еврокомиссия охотится на "кротов", которые могли "сливать" информацию о плане выхода из коронакризиса - Politico

Сообщается, что Комиссия, как и многие другие национальные правительства, регулярно стремится предотвратить несанкционированное разглашение информации для прессы и часто стремится выявлять сотрудников, нарушающих конфиденциальность и которые опережают официальные объявления.

Это произошло и в прошлом месяце, когда Bloomberg News и POLITICO опубликовали подробную информацию о плане по экономическому восстановлению от коронавируса фон дер Ляйен.

На встрече на этой неделе высокопоставленные чиновники ЕС были предупреждены о том, что следователи обнаружили подозреваемого, который причастен к утечке деталей, касающихся плана по восстановлению. Если обвинения подтвердятся, высокопоставленным чиновникам сказали, что им "будут предъявлены обвинения".

Но расследование, проводимые теперь, отличаются тем, что у них также включен по меньшей мере один случай, когда информация была разглашена не журналистам, а странам-членам ЕС, отмечает издание.

Этот случай, включающий в себя проект долгожданного плана просмотра миграционной политики ЕС, усиливает недоверие между Комиссией и национальными столицами после нескольких недель напряженности относительно способов борьбы с пандемией.

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Должностные лица Комиссии, в том числе фон дер Лейен, обвинили национальных лидеров в односторонних и эгоистических действиях по накоплению средств защиты и введению пограничных ограничений, в то время как некоторые столицы критиковали Брюссель за неправильное поведение по аспектам реагирования, в том числе за слишком поспешную публикацию стратегии выхода из карантина и провокацию дебатов о том, как финансировать план по экономическому восстановлению.

Один чиновник и один дипломат ЕС сообщили изданию, что новые расследования сигнализируют о растущей "паранойе" в команде фон дер Ляйен, в которую входят несколько высокопоставленных советников, которые приехали с ней из Берлина.

Также несколько чиновников рассказали, что члены кабинета фон дер Ляйен и сама глава ЕК "разъяренные" из-за недавних утечек информации.

На этой неделе высокопоставленным чиновникам сообщили, что фон дер Ляйен "вооружилась" из-за утечек, и должностные лица, которые будут признаны виновными, будут наказаны независимо от того, какой пост они занимают.

Один дипломат ЕС назвал ситуацию "ядовитым коктейлем лицемерия и маккартизма".

Как сообщалось в УНН, в конце апреля лидеры стран ЕС на саммите утвердили согласованный ранее план спасения экономики в размере до 540 млрд евро, а также договорились о создании фонда, с помощью которого европейская экономика могла бы быстрее восстановиться после спада из-за пандемии коронавируса.

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