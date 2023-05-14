Євробачення 2023: що відомо про цьогорічну переможницю Loreen та її пісню
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Цього року прогнози букмекерів справдилися й перемогу на пісенному конкурсі Євробачення 2023 здобула представниця Швеції Loreen із піснею «Tattoo», передає УНН.
У Ліверпулі відгримів грандфінал «Євробачення-2023», який проходив від імені України.
Перше місце посіла Loreen, для якої це вже друга перемога на Євробаченні. У 2012 році вона боролася за перемогу для своєї країни з піснею «Euphoria».
Loreen - шведська співачка мароккансько-берберського походження (повне ім'я Лорін Зінеб Нока Тальяуї). Після перемоги на Євробаченні у 2012 році з піснею «Euphoria» вона отримала міжнародне визнання, а композиція «Euphoria» стала хітом по всьому світу й підкорила вершини музичних чатів.
24 жовтня 2012 року вийшов дебютний альбом Loreen під назвою «Heal». Матеріал розроблявся протягом кількох років, а у написанні більшої частини композицій співачка брала безпосередню участь. Після виходу дебютного альбому співачка продовжувала створювати нову музику та виступати в різних країнах.
Цікаво, що Loreen вдруге представила країну на Євробаченні та вдруге здобула перемогу. Але вперше вона намагалася потрапити на Євробаченні ще 2011 року, а також брала участь у нацвідборі у 2017 році. Loreen стала другим в історії пісенного фестивалю конкурсантом, що здобула дві перемоги – першим був ірландець Джонні Лоґан, який перемагав у 1980 і 1987 роках
Про цьогорічну переможу пісню
Цього року Loreen підкорила сцену Євробачення з ліричною піснею «Tattoo». Вона розповідає про кохання й випробування, які доводиться долати двом закоханим людям на своєму шляху.
«Я не хочу йти.
Та, милий, ми обоє знаємо.
Зараз не наш час
Треба прощатися,
Поки не зустрінемося знову,
Бо це ще не кінець.
Настане день
Коли ми знайдемо свій шлях
Скрипки гратимуть і ангели плакатимуть.
Коли зірки зійдуться, я буду поруч», - співає артистка.
Доповнення
Представники України, гурт TVORCHI зайняли шосту сходинку на «Євробачення-2023».
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