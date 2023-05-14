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Евровидение 2023: что известно о нынешней победительнице Loreen и ее песне

Евровидение 2023: что известно о нынешней победительнице Loreen и ее песне

Киев • УНН

 • 3882600 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В этом году прогнозы букмекеров оправдались и победу на песенном конкурсе Евровидение 2023 одержала представительница Швеции Loreen с песней «Tattoo», передает УНН.

В Ливерпуле отгремел грандфинал «Евровидения-2023», который проходил от имени Украины.

Первое место заняла Loreen, для которой это уже вторая победа на Евровидении. В 2012 году она боролась за победу для своей страны с песней «Euphoria».

Loreen - шведская певица марокканско-берберского происхождения (полное имя Лорин Зинеб Нока Тальяуи). После победы на Евровидении в 2012 году с песней «Euphoria» она получила международное признание, а композиция «Euphoria» стала хитом по всему миру и покорила вершины музыкальных чатов.

24 октября 2012 года вышел дебютный альбом Loreen под названием «Heal». Материал разрабатывался в течение нескольких лет, а в написании большей части композиций певица принимала непосредственное участие. После выхода дебютного альбома певица продолжала создавать новую музыку и выступать в разных странах.

Интересно, что Loreen во второй раз представила страну на Евровидении и во второй раз одержала победу. Но впервые она пыталась попасть на Евровидение еще в 2011 году, а также участвовала в нацотборе в 2017 году. Loreen стала вторым в истории песенного фестиваля конкурсантом, одержавшим две победы – первым был ирландец Джонни Логан, который побеждал в 1980 и 1987 годах

О нынешней победной песне

В этом году Loreen покорила сцену Евровидения с лирической песней «Tattoo». Она рассказывает о любви и испытаниях, которые приходится преодолевать двум влюбленным людям на своем пути.

«Я не хочу уходить.
Да, милый, мы оба знаем.
Сейчас не наше время
Надо прощаться,
Пока не встретимся снова,
Ибо это еще не конец.
Наступит день
Когда мы найдем свой путь
Скрипки будут играть и ангелы будут плакать.
Когда звезды сойдутся, я буду рядом», - поет артистка.

Дополнение

Представители Украины, группа TVORCHI заняли шестую строчку на «Евровидении-2023».

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