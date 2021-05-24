Євробачення-2021: представники Італії повернулися додому та здаватимуть тест на наркотики, це підтримав глава МЗС Франції

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Як заявили у EBU — соліст Måneskin пройде добровільний тест на наркотики.

“Нам відомо про чутки з приводу відео за участю переможців музичного конкурсу Євробачення, яке з’явилося вчора ввечері з грін-руму. Гурт рішуче спростував звинувачення у вживанні наркотиків, а вокаліст пройде добровільний тест на наркотики після прибуття додому”, — йшлося в заяві EBU напередодні.

“Гурт, їхнє керівництво і глава делегації повідомили нам, що у грін-румі не було наркотиків, і пояснили, що на їхньому столі було розбите скло. EBU може підтвердити, що розбите скло було знайдено після перевірки на місці. Ми все ще уважно вивчаємо відзнятий матеріал і своєчасно надамо додаткову інформацію”, — наголошується в заяві.

Італійські журналісти зазначили, що звинувачення на адресу римського гурту викликали неабияке здивування в офісах головного мовника країни — RAI. Суперечка, яка видається “абсурдною” для мовника, цитуючи ЗМІ: “підтверджує своє задоволення „великою однозначною перемогою“ гурту в Роттердамі, якому він (RAI) надає його „повну підтримку“”.

“Срібло” Франції

Додамо, що глава МЗС Франції, країни, яка посіла друге місце цього року, Жан-Ів Ле Дріан підтримав ідею здачі тесту солістом та у випадку позитивної проби — дискваліфікації і “автоматичної” перемоги представниці Франції.

Хоча і визнав, що друге місце — “це честь для Франції”, паралельно президент республіки Емманюель Макрон — також привітав виконавицю з найвищим для країни результатом за роки.

Доповнення

Україна ж посіла цього року 5-те місце (друге за результатами голосування глядачів). За український колектив Go_A з піснею “Шум” — віддали голоси глядачі всіх країн-учасниць музичного форуму, чого не було і в переможні для країни 2004 і 2016 роки.

Прибуття гурту Måneskin додому:

Виступ Італії у фіналі: