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Евровидение-2021: представители Италии вернулись домой и будут сдавать тест на наркотики, это поддержал глава МИД Франции

Киев • УНН

 • 23351 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Победители Евровидения итальянская группа Måneskin вернулись домой, в римском аэропорту Фьюмичино их встречала местная пресса и фанаты, которым разрешили присутствовать в рамках ограничений из-за пандемии COVID-19, далее солист группы Дамиано Давид отправится сдавать тест на наркотики, из-за скандала, который возник накануне, передает УНН со ссылкой на СМИ Италии, в частности издание La Reppublica.

Евровидение-2021: представители Италии вернулись домой и будут сдавать тест на наркотики, это поддержал глава МИД Франции

Детали

Как заявили в EBU — солист Måneskin пройдет добровольный тест на наркотики.

“Нам известно о слухах по поводу видео с участием победителей музыкального конкурса Евровидение, которое появилось вчера вечером с грин-рума. Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, а вокалист пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой”, — говорилось в заявлении EBU накануне.

“Группа, их руководство и глава делегации сообщили нам, что в грин-руме не было наркотиков, и объяснили, что на их столе было разбито стекло. EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте. Мы все еще внимательно изучаем отснятый материал и своевременно предоставим дополнительную информацию”, — отмечается в заявлении.

Итальянские журналисты отметили, что обвинения в адрес римской группы вызвали большое удивление в офисах главного вещателя страны — RAI. Спор, который выдается “абсурдным” для вещателя, цитируя СМИ: “подтверждает свое удовольствие” большой однозначной победой" группы в Роттердаме, которой он (RAI) предоставляет его “полную поддержку”“.

“Серебро” Франции

Добавим, что глава МИД Франции, страны, которая заняла второе место в этом году, Жан-Ив Ле Дриан поддержал идею сдачи теста солистом и в случае положительной пробы — дисквалификации и “автоматической” победы представительницы Франции.

Хотя и признал, что второе место — “это честь для Франции”, параллельно президент республики Эмманюэль Макрон — также поздравил исполнительницу с самым высоким для страны результатом за годы.

Дополнение

Украина же заняла в этом году 5-е место (второй по результатам голосования зрителей). За украинский коллектив Go_A с песней “Шум” — отдали голоса зрители всех стран-участниц музыкального форума, чего не было и в победные для страны 2004 и 2016 годы.

Прибытие группы Måneskin домой:

Выступление Италии в финале:

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