єВідновлення: за добу у «Дії» було зареєстровано 3,2 тис. заяв
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У застосунку «Дія» за добу було зареєстровано 3,2 тис. успішних заяв на послугу єВідновлення. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Міністерства та Комітету цифрової трансформації України.
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«За добу у «Дії» було зареєстровано 3,2 тис. успішних заяв на послугу єВідновлення», - повідомили в Мінцифрі.
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З 10 травня, у застосунку «Дія» власники пошкодженого під час війни житла можуть подати заявку на отримання компенсації для його ремонту та відновлення.
У перший же день роботи у програмі єВідновлення стався збій. Через велику кількість заявок система була перевантажена.
Згодом проблему зі збоєм вирішили.
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