єВідновлення: за добу у «Дії» було зареєстровано 3,2 тис. заяв

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Київ • УНН

 • 1645587 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. У застосунку «Дія» за добу було зареєстровано 3,2 тис. успішних заяв на послугу єВідновлення. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Міністерства та Комітету цифрової трансформації України.

Цитата

«За добу у «Дії» було зареєстровано 3,2 тис. успішних заяв на послугу єВідновлення», - повідомили в Мінцифрі.

Доповнення

З 10 травня, у застосунку «Дія» власники пошкодженого під час війни житла можуть подати заявку на отримання компенсації для його ремонту та відновлення.

У перший же день роботи у програмі єВідновлення стався збій. Через велику кількість заявок система була перевантажена.

Згодом проблему зі збоєм вирішили.

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