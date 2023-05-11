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єВідновлення: за сутки в "Дії" было зарегистрировано 3,2 тыс. заявок

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. В приложении «Дія» за сутки было зарегистрировано 3,2 тыс. успешных заявлений на услугу єВідновлення. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.

Цитата

«За сутки в «Дії» было зарегистрировано 3,2 тыс. успешных заявок на услугу єВідновлення», - сообщили в Минцифре.

Дополнение

С 10 мая, в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления.

В первый же день работы в программе єВідновлення произошел сбой. Из-за большого количества заявок система была перегружена.

Впоследствии проблему со сбоем решили.

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