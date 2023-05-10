Через велику кількість заявок у перший же день роботи у програмі єВідновлення стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У перший же день роботи у програмі єВідновлення стався збій. Через велику кількість заявок система перевантажена. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.
Обіцяють усунути технічні недоліки найближчим часом, і просять усіх бажаючих подати заявку на компенсацію за пошкоджене житло спробувати зробити це пізніше.
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«Сьогодні ми почали реєструвати ваші заявки на грошову допомогу по програмі єВідновлення. Заявок вже тисячі і система перевантажена. Наші технічні команди вже працюють над недоліками і усунуть їх впродовж найближчого часу.Тож якщо вам ще не вдалося скористатися послугою — не хвилюйтеся, спробуйте зайти в застосунок пізніше», - сказано у повідомленні.
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