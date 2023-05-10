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13 марта, 19:26 • 49846 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105372 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108029 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108174 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101976 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96102 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110491 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за большого количества заявок в первый же день работы в программе еВідновлення произошел сбой

Из-за большого количества заявок в первый же день работы в программе еВідновлення произошел сбой

Киев • УНН

 • 1173181 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В первый же день работы в программе еВідновлення произошел сбой. Из-за большого количества заявок система перегружена. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Обещают устранить технические недостатки в ближайшее время, и просят всех желающих подать заявку на компенсацию за поврежденное жилье попробовать сделать это позже.

Цитата

«Сегодня мы начали регистрировать ваши заявки на денежную помощь по программе еВідновлення. Заявок уже тысячи и система перегружена. Наши технические команды уже работают над недостатками и устранят их в течение ближайшего времени, поэтому если вам еще не удалось воспользоваться услугой — не волнуйтесь, попробуйте зайти в приложение позже», - сказано в сообщении.

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