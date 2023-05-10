Из-за большого количества заявок в первый же день работы в программе еВідновлення произошел сбой

Обещают устранить технические недостатки в ближайшее время, и просят всех желающих подать заявку на компенсацию за поврежденное жилье попробовать сделать это позже.

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«Сегодня мы начали регистрировать ваши заявки на денежную помощь по программе еВідновлення. Заявок уже тысячи и система перегружена. Наши технические команды уже работают над недостатками и устранят их в течение ближайшего времени, поэтому если вам еще не удалось воспользоваться услугой — не волнуйтесь, попробуйте зайти в приложение позже», - сказано в сообщении.

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