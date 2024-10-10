ЄСПЛ відхилив скаргу "короля контрабанди" Альперіна
Київ • УНН
Європейський суд з прав людини відмовив у задоволенні скарги Вадима Альперіна щодо його арешту та стягнення застави. Суд визнав доводи Альперіна необґрунтованими або такими, що не вичерпали національні процедури захисту прав.
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив у задоволенні скарги бізнесмена Вадима Альперіна щодо його арешту та стягнення застави. Суд визнав доводи Альперіна необґрунтованими або такими, що не вичерпали національні процедури захисту прав, повідомляє УНН.
Події, які досліджував Європейський суд з прав людини, стосувалися затримання Альперіна детективами НАБУ у 2019 у справі про контрабанду в особливо великих розмірах, корупцію та зловживання владою, до якої причетні низка посадових осіб митниці. Згідно з наявними матеріалами слідства, Альперін створив групу, до якої увійшли низка посадових осіб митниці, з метою організації ввезення текстильних та інших товарів народного споживання та їх митного оформлення за заниженими ставками.
Також суд досліджував події подальшого обрання йому запобіжного заходу й стягнення 35 млн грн із 77 млн грн застави через порушення процесуальних обовʼязків.
Альперін скаржився у Європейський суд з прав людини на:
- арешт в НАБУ був незаконним, а рішення судів про тримання під вартою й розмір застави порушували його свободу пересування;
- була порушена презумпція невинуватості, коли Президент України Володимир Зеленський опублікував заяву, в якій закликав громадськість допомогти правоохоронним органам знайти Альперіна, а також пообіцяв винагороду особі, яка допоможе у здійсненні «довгоочікуваної зустрічі контрабандиста із законом»;
- Апеляційна палата ВАКС неправомірно стягнула в нього половину застави у квітні 2020 року, що є порушенням статті 1 Протоколу №1 до Конвенції;
- його права, викладені вище, були обмежені з популістською метою, що є порушенням статті 18 Конвенції.
Стразбурський суд визнав доводи Альперіна: про порушення права на свободу пересування — явно необґрунтованими, про порушення презумпції невинуватості – на думку суду, не вичерпані національні процедури захисту прав. А стягнення застави в дохід держави суд розглянув по суті та визнав відсутність порушення прав.
Нагадаємо
У жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд закрив справу одеського бізнесмена Вадима Альперіна про створення ним корупційних схем на митниці, які завдали державі збитків на суму понад 60 млн гривень через закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.