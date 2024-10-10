ЕСПЧ отклонил жалобу "короля контрабанды" Альперина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в удовлетворении жалобы бизнесмена Вадима Альперина относительно его ареста и взыскания залога. Суд признал доводы Альперина необоснованными или такими, которые не исчерпали национальные процедуры защиты прав, сообщает УНН.

События, которые исследовал Европейский суд по правам человека, касались задержания Альперина детективами НАБУ в 2019 году по делу о контрабанде в особо крупных размерах, коррупции и злоупотреблении властью, к которому причастны ряд должностных лиц таможни. Согласно имеющимся материалам следствия, Альперин создал группу, в которую вошли ряд должностных лиц таможни, с целью организации ввоза текстильных и других товаров народного потребления и их таможенного оформления по заниженным ставкам.

Также суд исследовал события дальнейшего избрания ему меры пресечения и взыскания 35 млн грн из 77 млн грн залога из-за нарушения процессуальных обязанностей.

Альперин жаловался в Европейский суд по правам человека на:

арест в НАБУ был незаконным, а решения судов о содержании под стражей и размер залога нарушали его свободу передвижения;

была нарушена презумпция невиновности, когда Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление, в котором призвал общественность помочь правоохранительным органам найти Альперина, а также пообещал вознаграждение лицу, которое поможет в осуществлении «долгожданной встречи контрабандиста с законом»;

Апелляционная палата ВАКС неправомерно взыскала у него половину залога в апреле 2020 года, что является нарушением статьи 1 Протокола №1 к Конвенции;

его права, изложенные выше, были ограничены с популистской целью, что является нарушением статьи 18 Конвенции.

Стразбургский суд признал доводы Альперина: о нарушении права на свободу передвижения - явно необоснованными, о нарушении презумпции невиновности - по мнению суда, не исчерпаны национальные процедуры защиты прав. А взыскание залога в доход государства суд рассмотрел по существу и признал отсутствие нарушения прав.

Напомним

В октябре 2023 года Высший антикоррупционный суд закрыл дело одесского бизнесмена Вадима Альперина о создании им коррупционных схем на таможне, которые нанесли государству ущерб на сумму более 60 млн гривен из-за истечения срока досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении.