ЄСПЛ у закритій частині ухвалить рішення щодо прийнятності справи "Україна проти Росії"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Велика палата Європейського суду з прав людини в закритій частині ухвалить рішення щодо прийнятності для розгляду у суді справи "Україна проти Росії", де, зокрема, йдеться про порушення прав людини в окупованому Криму. Про це повідомив експерт Регіонального центру з прав людини Сергій Заєць у Facebook, передає УНН.
"Усні слухання завершені. Суддів цікавили питання про можливість примирення, про те, чи має Суд зараз вирішувати, чий Крим, щодо моменту початку окупації та ще низка юридичних питань. Юридичні питання тут коментувати сенсу нема, бо було багато, забагато тексту", - написав експерт.
З неюридичних питань, з його слів, найбільш розгорнуто представники сторін висловилися щодо можливості компромісу.
"Представники Росії сказали, що останнім часом відносини покращилися, і на підтвердження послалися на нещодавне повернення полонених. Але зазначили, що все одно зараз відносини недостатньо теплі, аби миритися і шукати компроміс. Позиція уряду України була більш однозначною: примирення у цій ситуації означало б зневагу до міжнародного права", - зазначив Заєць.
Також він повідомив, що ЄСПЛ у закритій частині ухвалить рішення щодо прийнятності для розгляду справи у суді.
"Суд в закритій частині ухвалить рішення щодо прийнятності. Коли буде — точно невідомо", - написав Заєць.
Нагадаємо, 11 вересня Велика палата ЄСПЛ провела слухання у міждержавній справі "Україна проти Росії", де, зокрема, йдеться про порушення прав людини в окупованому Криму. Свої аргументи представили представники Росії, після чого виступили представники України.