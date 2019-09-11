ЕСПЧ в закрытой части примет решение о приемлемости дела "Украина против России"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Большая палата Европейского суда по правам человека в закрытой части примет решение о приемлемости для рассмотрения в суде дела "Украина против России", где, в частности, речь идет о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщил эксперт Регионального центра по правам человека Сергей Заец в Facebook, передает УНН.
"Устные слушания завершены. Судей интересовали вопросы о возможности примирения, о том, должен ли Суд сейчас решать, чей Крым, относительно момента начала оккупации и еще ряд юридических вопросов. Юридические вопросы здесь комментировать смысла нет, потому что было много, слишком много текста", - написал эксперт.
По неюридическим вопросам, по его словам, наиболее развернуто представители сторон высказались о возможности компромисса.
"Представители России сказали, что в последнее время отношения улучшились, и в подтверждение сослались на недавнее возвращение пленных. Но отметили, что все равно сейчас отношения недостаточно теплые, чтобы мириться и искать компромисс. Позиция правительства Украины была более однозначной: примирение в этой ситуации означало бы пренебрежение к международному праву", - отметил Заец.
Также он сообщил, что ЕСПЧ в закрытой части примет решение о приемлемости для рассмотрения дела в суде.
"Суд в закрытой части примет решение о приемлемости. Когда будет - точно неизвестно", - написал Заец.
Напомним, 11 сентября Большая палата ЕСПЧ провела слушания по межгосударственному делу "Украина против России", где, в частности, речь идет о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Свои аргументы представили представители России, после чего выступили представители Украины.