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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110240 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121466 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 113029 просмотра

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6 марта, 14:10 • 119083 просмотра

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ЕСПЧ в закрытой части примет решение о приемлемости дела "Украина против России"

ЕСПЧ в закрытой части примет решение о приемлемости дела "Украина против России"

Киев  •  УНН

 • 8713 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Большая палата Европейского суда по правам человека в закрытой части примет решение о приемлемости для рассмотрения в суде дела "Украина против России", где, в частности, речь идет о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщил эксперт Регионального центра по правам человека Сергей Заец в Facebook, передает УНН.

"Устные слушания завершены. Судей интересовали вопросы о возможности примирения, о том, должен ли Суд сейчас решать, чей Крым, относительно момента начала оккупации и еще ряд юридических вопросов. Юридические вопросы здесь комментировать смысла нет, потому что было много, слишком много текста", - написал эксперт.

По неюридическим вопросам, по его словам, наиболее развернуто представители сторон высказались о возможности компромисса.

"Представители России сказали, что в последнее время отношения улучшились, и в подтверждение сослались на недавнее возвращение пленных. Но отметили, что все равно сейчас отношения недостаточно теплые, чтобы мириться и искать компромисс. Позиция правительства Украины была более однозначной: примирение в этой ситуации означало бы пренебрежение к международному праву", - отметил Заец.

Также он сообщил, что ЕСПЧ в закрытой части примет решение о приемлемости для рассмотрения дела в суде.

"Суд в закрытой части примет решение о приемлемости. Когда будет - точно неизвестно", - написал Заец.

Напомним, 11 сентября Большая палата ЕСПЧ провела слушания по межгосударственному делу "Украина против России", где, в частности, речь идет о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Свои аргументы представили представители России, после чего выступили представители Украины.

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