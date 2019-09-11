Слухання у кримській справі України проти Росії у ЄСПЛ завершилися
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) завершила сьогоднішні слухання у міждержавній справі "Україна проти Росії" щодо Криму, передає УНН.
Відповідаючи на запитання, чи почули на слуханнях якісь нові агрументи, голова української делегації на слуханнях Іван Ліщина, якого цитує у Facebook спільнота Dead Lawyers Society, що вела текстову трансляцію з засідання у Страсбурзі, зазначив: "Ні, нічого нового".
Нагадаємо, 11 вересня Велика палата ЄСПЛ розпочала слухання у міждержавній справі "Україна проти Росії", де, зокрема, йдеться про порушення прав людини в окупованому Криму, свої аргументи представили представники Росії, після чого виступили представники України.