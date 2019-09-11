Слушания в крымском деле Украины против России в ЕСПЧ завершились

Отвечая на вопрос, услышали ли на слушаниях какие-то новые агрументы, глава украинской делегации на слушаниях Иван Лещина, которого цитирует в Facebook сообщество Dead Lawyers Society, ведущее текстовую трансляцию с заседания в Страсбурге, отметил: "Нет, ничего нового".

Напомним, 11 сентября Большая палата ЕСПЧ начала слушания по межгосударственному делу "Украина против России", где, в частности, речь идет о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, свои аргументы представили представители России, после чего выступили представители Украины.