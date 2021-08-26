ЄС збирається відмінити дозвіл на в'їзд з низки країн після сплеску COVID-19 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Європейский Союз збирається вилучити зі списку країн, дозвіл на в'їзд громадян яких надано у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки, низку держав. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, який висвітлює теми політики ЄС щодо східних країн-сусідів, пише УНН.
Цитата:
"ЄС має намір вилучити Косово, Чорногорію і Північну Македонію з рекомендованого списку третіх країн, для яких обмеження на поїздки в ЄС повинні бути зняті, після зростання кількості випадків COVID-19. Ізраїль, Ліван і США також будуть вилучені", - написав Йозвяк у Twitter.
Деталі
З його слів, список буде оновлений "найближчими днями".
Доповнення
30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС. Список переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється.
Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов'язуючим документом. Держава-член ЄС не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, доти, доки це не буде ухвалено узгодженим чином.
Україна наразі у списку.