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ЕС собирается отменить разрешение на въезд из ряда стран после всплеска COVID-19 - СМИ

ЕС собирается отменить разрешение на въезд из ряда стран после всплеска COVID-19 - СМИ

Киев  •  УНН

 • 15919 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Европейский Союз собирается исключить из списка стран, разрешение на въезд граждан которых предоставлено в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки, ряд государств. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который освещает темы политики ЕС в отношении восточных стран-соседей, пишет УНН.

Цитата:

"ЕС намерен изъять Косово, Черногорию и Северную Македонию из рекомендованного списка третьих стран, для которых ограничения на поездки в ЕС должны быть сняты, после роста количества случаев COVID-19. Израиль, Ливан и США также будут изъяты", - написал Йозвяк в Twitter.

Детали

По его словам, список будет обновлен "в ближайшие дни".

Дополнение

30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС. Список пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.

Украина на данный момент в списке.

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